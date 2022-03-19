"آل الشيخ" يعتمد أسماء الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نتائج وأسماء الفائزات في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين، وعُقدت تصفياتها النهائية في مدينة الرياض افتراضيًا ، حيث فازت بالمركز الأول في الفرع الأول سندس بنت خالد بديوي، وحصلت على مبلغ 200,000 ريال، وفازت بالمركز الثاني أسماء بنت سامي زمزمي، وحصلت على مبلغ 185,000 ريال، فيما فازت بالمركز الثالث رقية بنت إبراهيم برماوي، وحصلت على مبلغ 170,000 ريال.