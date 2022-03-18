"آل الشيخ" يعتمد أسماء الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

ونوه الوزير "آل الشيخ" بمستوى الأبناء المشاركين في الجائزة، وتمكُّن القرآن الكريم في صدورهم، وتميُّزهم في حُسن التلاوة والأداء، مشيداً بما حققوه من إنجاز عظيم، وتفوق مستحق، بإتقانهم حفظ كلام الله تعالى، ومعرفة تفسيره، وقدم التهنئة للفائزين ووالديهم بهذا التفوق والإنجاز.