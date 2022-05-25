"آل الشيخ" يلتقي الطلبة السعوديين الدارسين بالجامعات البريطانية

وقدم وزير التعليم الشكر للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما تقدمه من دعم ورعاية لقطاع التعليم والمبتعثين، وإطلاقها لمسارات الابتعاث الجديدة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث وفق الإستراتيجية التي أطلقها أخيرًا ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، مثمنًا استقبال سموه الكريم للموهوبين المتفوقين على الصعيد العالمي في معرض آيسف.