"آل الشيخ" يلتقي الطلبة السعوديين الدارسين بالجامعات البريطانية

زار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، الملحقية الثقافية السعودية في لندن، والتقى الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات البريطانية، وذلك ضمن برنامج مشاركته في المنتدى الدولي للتعليم 2022.
وقدم وزير التعليم الشكر للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما تقدمه من دعم ورعاية لقطاع التعليم والمبتعثين، وإطلاقها لمسارات الابتعاث الجديدة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث وفق الإستراتيجية التي أطلقها أخيرًا ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، مثمنًا استقبال سموه الكريم للموهوبين المتفوقين على الصعيد العالمي في معرض آيسف.
ونوه الوزير آل الشيخ بالتطور الكبير والمستمر في مجال التعليم بالمملكة؛ مؤكدًا مسؤوليات المبتعث وما يجب أن يتصف به كونه يمثل دينه ووطنه ومجتمعه، مع ابتعاده عن التيارات الفكرية المنحرفة.
وجرى خلال اللقاء استعراض مبادرات الطلبة المبتعثين في مختلف مناطق المملكة المتحدة، والإجابة عن استفساراتهم ومناقشة مقترحاتهم وتطلعاتهم.
من جانب آخر، عبّرت الملحق الثقافي الدكتورة أمل فطاني، عن سعادة المبتعثين والمبتعثات أثناء لقائهم الوزير، مشيرة إلى أن الزيارة كانت بمثابة فرصة للمبتعثين لطرح التحديات التي تواجههم، ومناقشتها مع الوزير.