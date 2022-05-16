‬"آل الشيخ" يهنئ القيادة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى

ودعا لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين أن يحفظهما الله، ويديم عليهما نعمة الصحة والعافية، وأن يمدهما بالعون والتوفيق لكل ما فيه خير ونماء للوطن، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها.