‬"آل الشيخ" يهنئ القيادة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم، وذلك بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بصحة وعافية بعد الفحوصات الطبية والخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.
ودعا لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين أن يحفظهما الله، ويديم عليهما نعمة الصحة والعافية، وأن يمدهما بالعون والتوفيق لكل ما فيه خير ونماء للوطن، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها.