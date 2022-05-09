"آل الشيخ" يوجّه بتضمين خطبة الجمعة لإنجاح مشروع تعداد السكان

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع بعموم مناطق المملكة تضمين خطبة الجمعة القادمة 12 من شهر شوال لعام 1443هـ، "حث المصلين على التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء لإنجاح مشروع التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م للمملكة العربية السعودية "، والتأكيد على أهمية الإدلاء بالبيانات الدقيقة؛ استشعارًا لانعكاسها على خطط التنمية للمملكة في السنوات القادمة، ولما في ذلك من تحقيقٍ للمقاصد الشرعية.