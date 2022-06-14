"آل جابر" يبحث مع السفير الأمريكي لدى اليمن أهميةَ صيانة "صافر" بأسرع وقت

وأشادَ السفيرُ الأمريكي -خلال اللقاء- بجهود المملكة في اليمن والدعم الكبير؛ وكان آخرُ ذلك الإعلانَ عن تقديم 3 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة؛ لدعم الاقتصاد اليمني، وتقديم المملكة 10 ملايين دولار لدعم خطة الأمم المتحدة لمواجهة تهديد خزان صافر النفطي، مشيراً إلى أنَّ بلادَه َقدَّمَت مبلغ 10 ملايين دولار لدعم الخطة أيضاً .