"آل جابر" يبحث مع المبعوث الأممي إلى اليمن جهود إنجاح الهدنة وبدء العملية السياسية

وجرى - خلال اللقاء-تأكيد دعمِ المملكة جهود الأمم المتحدة في اليمن، ومناقشةُ الجهود المشتركة للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل للأزمة اليمنية, ومناقشةُ جهود إنجاح الهدنة التي ترعاها الأممُ المتحدةُ؛ بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن, وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين، إضافةً إلى تأكيد أهمية التزام الحوثيين ببنود الهدنة الحالية وسرعة فتح المعابر في تعز؛ لتخفيف المعاناة الإنسانية فيها، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين.