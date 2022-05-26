"آل جابر" يلتقي السفير البريطاني لدى اليمن

كما أكد دعم مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، إضافةً إلى مناقشة الجهود المشتركة لإنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن، وبدء العملية السياسية، وتأكيد أهمية سرعة فتح الحوثيين للمعابر في تعز، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين.