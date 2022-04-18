"آل شريم" يعتمد صرف أكثر من 18 مليون ريال مكافآت لطلاب وطالبات محايل

اعتمد مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم، صرف مكافأة الطلاب والطالبات لشهر إبريل من عام 2022 م، بمبلغ إجمالي يفوق 18 مليون ريال.
وقال "آل شريم" إن الإيداع في حسابات المستفيدين سيكون غدًا الثلاثاء الموافق 18 / 9 / 1443، بإذن الله تعالى.
وعبّر عن عظيم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولأمير عسير الأمير تركي بن طلال، ولوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على ما يولونه من رعاية واهتمام بالتعليم والطلاب والطالبات.
وثمّن للعاملين في إدارته جهودهم المستمرة في سبيل إكمال كل الإجراءات اللازمة لصرف تلك المبالغ لتلك الشريحة الغالية على قلوب الجميع.