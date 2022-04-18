"آل شريم" يعتمد صرف أكثر من 18 مليون ريال مكافآت لطلاب وطالبات محايل

وعبّر عن عظيم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولأمير عسير الأمير تركي بن طلال، ولوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على ما يولونه من رعاية واهتمام بالتعليم والطلاب والطالبات.