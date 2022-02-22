"آل طاوي": ذكرى يوم التأسيس لها مكانة خاصة في قلوب السعوديين

رفع عضو مجلس الشورى عبدالله بن أحمد آل طاوي، أسمى آيات التهاني وأصدق عبارات التبريك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس، معربًا عن تمنياته للمملكة قيادة وحكومة وشعبًا بمزيد من الازدهار والأمن والاستقرار.

وقال "آل طاوي": تلك المناسبة وهذه الذكرى الخالدة والعزيزة لها مكانة خاصة في القلوب وعمق متجذر في النفوس، وتأتي على جميع نفوس أبناء هذا الوطن المعطي والجميع يرفل في رغد العيش والأمن الدائم الذي شهد به القاصي قبل الداني، والأمان الذي يرفرف على ربوع هذه البلاد الطيبة المباركة.

وأضاف: هذه المناسبة هي تخليد لماض عريق وضع لبناته الأولى الإمام محمد بن سعود، ليغدوا مستقبلًا لدولة عظيمة انتهى بها المقام بعد حوالي ٣٠٠ سنة في مصاف دول العالم المتقدمة في جميع المجالات وعلى اختلافها، وذات تأثير عالمي في المجال السياسي والاقتصادي على مستوى العالم قاطبة.

وأردف: يوم التأسيس معانقة للتاريخ واستذكار لملحمة توحيد الوطن على رسالة التوحيد الخالدة، وهو فخرٌ واعتزاز بمنجزات المملكة العربية السعودية وتطورها في مختلف الميادين.

وتابع "آل طاوي": هذه المناسبة غالية وعزيزة في قلوب أبناء الوطن، وستتوالى السنين وتتوالى الاحتفالات بهذا اليوم وقلوبنا قبل ألسنتنا تلهج بالدعاء لكل من حقق لنا الأمن والأمان بعد فضل الله عز وجل.

واختتم بالدعاء إلى العلي القدير أن يحفظ حكام هذه البلاد، وأن يديم عليها أمنها وأمانها، وأن تكون نبراسًا في التقدم والتطور يحتذى بها على جميع مستوى العالم، وأن يديم على أبنائها الأوفياء ومقيميها الشرفاء الصحة والسلامة، وأن يجعل أيامنا فرحًا بين أحضان هذا الوطن الكريم.