"آل طاوي" يرفع التهاني والتبريكات للقيادة بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة ولي العهد

وقال "آل طاوي" إن هذه المناسبة والذكرى الخالدة والعزيزة لها مكانة خاصة في القلوب، وعمق متجذر في النفوس، وتأتي على جميع نفوس أبناء هذا الوطن المعطاء والجميع يرفل في رغد العيش والأمن الدائم الذي شهد به القاصي قبل الداني، والأمان الذي يرفرف على ربوع هذه البلاد الطيبة المباركة.