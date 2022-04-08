"آل عاتي": عودة العلاقات حماية للبنان من المجهول وقطع ليد المتربصين به نحو الإفلاس

أكد المحلل السياسي مبارك آل عاتي أن عودة السفير السعودي إلى لبنان هو إعادة تأكيد على حرص المملكة على رعاية مصالح الشعب اللبناني والأخذ بيده إلى الأمن والاستقرار.
وتفصيلاً، أوضح "آل عاتي" في تصريح خاص لـ "سبق" أن المملكة تحرص على عودة الأمن والاستقرار إلى لبنان وقطع الطريق على القوى الإقليمية التي تتربص به وتدفعه نحو الإفلاس والجمهوريات الفاشلة.
وأضاف أن أعضاء مجلس التعاون الخليجي ومعهم المملكة يسعون عبر المبادرة الكويتية إلى أن تكون لبنان دولة طبيعية عربية تراعي الاتفاقات العربية وتحمي استقلالها وألا تسمح أن تتحول إلى دولة تهدد أمن دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية من خلال تحولها إلى مسار لتهريب المخدرات وإرسال العناصر الإرهابية ومسيري المفخخات وخبراء الصواريخ الباليستية الذين يرسلون إلى اليمن لمساعدة التمرد الحوثي.
وقال "آل عاتي": تسعى المملكة إلى أن تقول للأشقاء في لبنان بكل فصائله وبكل أحزابه ومكوناته إننا قريبون منكم، يهمنا ما يهمكم وإننا معنيون بأمنكم واستقراركم بشرط أن تؤمنوا بالدولة اللبنانية الوطنية الحامية لحدودها والقائمة على مصالح شعبها، وألا يكون لبنان مطية للدول الإقليمية لتهديد أمن واستقرار الدول العربية.
واختتم بأن المملكة تريد أن تؤكد للمجتمع الدولي حرصها على الشعب اللبناني الشقيق وأنها تبذل جهودها السياسية لصالح دعم واستقرار الشعب اللبناني، وأخذ حقوقه داخل دولته الوطنية والمحافظة على الدولة اللبنانية كدولة راعية لمواطنيها وقائمة على رعاية شؤونهم.