"آل عاتي": عودة العلاقات حماية للبنان من المجهول وقطع ليد المتربصين به نحو الإفلاس

وتفصيلاً، أوضح "آل عاتي" في تصريح خاص لـ "سبق" أن المملكة تحرص على عودة الأمن والاستقرار إلى لبنان وقطع الطريق على القوى الإقليمية التي تتربص به وتدفعه نحو الإفلاس والجمهوريات الفاشلة.