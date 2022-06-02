"آل فارح" عن قرار "القابضة": كنا نطالب بـ"وزارة صحة" لكل منطقة فجاء ما هو أفضل

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان آل فارح، أن قرار التحول إلى شركة الصحة القابضة منتظر منذ وقت طويل؛ نظراً لأن وزارة الصحة خلال السنوات المقبلة لن تستطيع أن تلم بهذا القطاع الكبير من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، وكذلك شرقاً وغرباً، من ناحية الموارد البشرية والخدمات اللوجستية والمرضى والمستشفيات.