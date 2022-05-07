آملة تثبيت الهدنة.. "التعاون الإسلامي" تثمّن إطلاق 163 أسيراً حوثياً

كما ثمّنت الأمانة العامة الجهود التي بذلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتنسيق إعادة الأسرى وجهود الأمم المتحدة، معربة عن الأمل في أن تتواصل الجهود والمساعي لتثبيت الهدنة، وتوفير الظروف المناسبة للأطراف اليمنية من أجل الحوار للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.