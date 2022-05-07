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آملة تثبيت الهدنة.. "التعاون الإسلامي" تثمّن إطلاق 163 أسيراً حوثياً

رحبت بالمبادرة وما سبقها التي من شأنها دعم جهود السلام في اليمن
آملة تثبيت الهدنة.. "التعاون الإسلامي" تثمّن إطلاق 163 أسيراً حوثياً
سبق
سبق

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن ترحيبها بإطلاق سراح ونقل 163 أسيراً حوثياً، في إطار المبادرة الإنسانية السعودية، مثمّنة تلك المبادرة وما سبقتها من مبادرات التي من شأنها الإسهام في طي ملف الأسرى، ودعم جهود السلام في اليمن.

كما ثمّنت الأمانة العامة الجهود التي بذلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتنسيق إعادة الأسرى وجهود الأمم المتحدة، معربة عن الأمل في أن تتواصل الجهود والمساعي لتثبيت الهدنة، وتوفير الظروف المناسبة للأطراف اليمنية من أجل الحوار للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.

ميليشيا الحوثي
اليمن
منظمة التعاون الإسلامي
أسرى حوثيين

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