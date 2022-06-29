"أبانمي" يسلط الضوء على إيجابيات التوسع في تطبيق "الفسح خلال ساعتين"

وتُركز مبادرة "الفسح خلال ساعتين" بعد التوسع في تطبيقها على ضرورة أن ترسل الجهة الحكومية المعنية الرد بفسح البضاعة أو عدمه، أو طلب المعاينة اليدوية، أو تقديم مستندات إضافية، أو الإفادة بالحاجة لوقت لدراسة الطلب، أو أي إجراء أخر، وذلك خلال ساعتين من وقت تسلم الطلب بواسطة الربط التقني، بعد استيفاء المنشأة التجارية جميع المتطلبات وتقديمها لبيانات الإرسالية بشكل إلكتروني.