أبدعه فنان أمريكي.."الصقر الذهبي" في موسم جدة..إطلالة تجذب الرواد

ويعد مجسم "الصقر الذهبي" في "جدة آرت بروميناد" أحد أعمال الفنان الأمريكي "كي ويست" على الممشى البحري في هذه المنطقة التي تضم إلى جانب ذلك آثارًا وأعمالاً فنية فريدة متداخلة ما بين وسائل ترفيهية، ومقاهٍ ومطاعم وعروض مختلفة، حيث تحرص إدارة موسم جدة على توظيف الفنون وتهيئة منصات للفنانين للإبداع والابتكار، وعرض تجاربهم، بما يعزز من التنوع الثقافي ويزيد من جمالية البعد البصري والفني لكل موقع من مواقع الفعاليات.