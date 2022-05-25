أبدع "لا فابريكا" وألف مشروع عالمي بارز.. مَن مصمم المجمع الملكي للفنون؟

في عام 1973م، كتشف "بوفيل" مصنعًا مهجورًا للأسمنت في حالة خراب جزئي في منطقة خالية من الأشجار في ضواحي برشلونة، ولكن في غضون عامين تقريبًا أعاد المهندس المعماري الحياة إلى المصنع من خلال تحويله إلى ما أسماه بـ"لا فابريكا"، والذي أصبح مكتبه المعماري ومنزله، موضحًا أنه يريد العيش هناك من أجل متعة التحدي! فيما نُظفت الصوامع المتبقية من الأسمنت وأصبحت مكاتب، ومختبر نماذج، وأرشيفات، ومكتبة، وغرفة عرض، وشققًا سكنية، بينما أقيمت منطقة المعارض والحفلات الموسيقية والمحاضرات في مساحة تعرف باسم "الكاتدرائية". يبرزالمصنع اليوم في وسط الحدائق المليئة بأشجار الأوكالبتوس والنخيل والزيتون والسرو.