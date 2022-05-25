أبرز التحديات التقنية.. مجمع الملك سلمان للغة العربية يختتم التسجيل في "برمجان العربية"

يُشار إلى أن انطلاقة "برمجان العربية" تحظى بدعم ورعاية من الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، امتدادًا لمساهمة المجمع في تطوير تقنيات المعالجة الآلية للغة العربية، ودعم الباحثين والأكاديميين من التقنيين واللغويين على نحو يحقق رؤية السعودية 2030، ويسهم في تعزيز المكانة العالمية للمملكة العربية السعودية في المجالات المختلفة.