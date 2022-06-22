أبشروا وبشّروا.. "الحصيني": حالة مطرية على هذه المناطق تبدأ نهاية الأسبوع

وقال عبر حسابه في تويتر: أبشروا وبشّروا.. هناك إجماع من النماذج العددية للطقس على وجود حالة ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة وجنوب الشرقية نواحي #الربع_الخالي، وتشمل أجزاءً من الإمارات وسلطنة عُمان واليمن.. البداية نهاية هذا الأسبوع.