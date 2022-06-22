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أبشروا وبشّروا.. "الحصيني": حالة مطرية على هذه المناطق تبدأ نهاية الأسبوع

أقترح عليكم أن تكون إجازة الحج هذا العام في المرتفعات الغربية والجنوبية
أبشروا وبشّروا.. "الحصيني": حالة مطرية على هذه المناطق تبدأ نهاية الأسبوع
بدء حالة مطرية نهاية الاسبوع
سبق
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ بدء حالة مطرية نهاية الاسبوع تشمل مناطق بالمملكة.

وقال عبر حسابه في تويتر: أبشروا وبشّروا.. هناك إجماع من النماذج العددية للطقس على وجود حالة ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة وجنوب الشرقية نواحي #الربع_الخالي، وتشمل أجزاءً من الإمارات وسلطنة عُمان واليمن.. البداية نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف: متوقع -إن شاء الله- أن تستمر أياماً، وتمتد إلى أجزاءٍ من منطقة المدينة النبوية، واحتمال مناطق أخرى من المملكة.

وتابع: الأمطار المتوقعة رعدية ومتفاوتة من مكانٍ الى آخر من خفيفة لغزيرة، وحبات بَرَد، وفرصة سيول.

وقال: إجازة الحج هذا العام.. أقترح عليكم أن تكون في المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة.

حالة الطقس
الأرصاد
عبدالعزيز الحصيني

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