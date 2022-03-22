"أبشر" تستعرض خدماتها في "مؤتمر خدمات الحج"

تستعرض منصة "أبشر" خدماتها المقدمة للحج والعمرة للقطاعات الحكومية عبر منصتي أبشر حكومة وأفراد، كإصدار وإلغاء تصاريح الحج، والاستفسار منها وطباعتها، ضمن جناح وزارة الداخلية المشارك في المعرض في المدة من 18 إلى 20 شعبان 1443هـ الموافق 21 - 23 مارس 2022 م، وذلك في محافظة جدة في جدة سوبر دوم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.