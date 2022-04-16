أبو الجدائل يأخذنا في جولة مع أسواق جدة برمضان قبل 50 عامًا

وقال "أبو الجدائل": تبدو هذه الأسواق متقاربة ومتجاورة وتتصل بعضها ببعض، فالزائر لجدة التاريخية لا يشعر بأنه انتقل من سوق إلى آخر ومنها سوق برا الذي تأسس عام ١٢٢٠ه،ـ وهو ما يعرف منذ عقود بسوق باب مكة، واشتهر قديمًا بسوق برا لأنه كان خارج سور مدينة جدة، حيث تباع فيه اللحوم بأنواعها الجملي والضاني والبقري، والدواجن ومنتجاتها، والخضار والفواكه التي كانت يصل بعضها إلى أسواق جدة من وادي فاطمة و مدينة الطائف ومتاجر باعة الأجبان والزيتون والحبوب والمعلبات الغذائية.