"أبو الجدائل" يروي دور البنات في تجهيز وجبات الإفطار في رمضان قبل 50 عامًا

وبين أبو الجدايل أن ربة المنزل كانت توزع أعمال البيت على بناتها؛ فهناك من تكون يومًا مسؤولة على عمليات تنظيف البيت، وفي اليوم التالي تساعدها في أعمال غسل وتنشير الملابس "تجفيفها على حبل الغسيل" وكيّ الملابس وتستيفها "ترتيبها في الدولاب"، في حين تقوم أختها الأخرى بأعمال تنظيف البيتـ وأيام تخصص للفتيات في دخول المطبخ تجد إحداهن تقوم بلف السمبوسك، والأخرى تقوم بالقلي، والثانية تعصر الطماطم بالعصارة اليدوية، وأخرى تجهز الزبادي والصحون والصواني لوضع أنواع الحلى التي تم إعدادهاـ وتحدد كل يوم من تقوم بتجهيز السفرة وماء الشرب وتبخير الكاسات ووضع التمر.