"أبو الجدائل" يروي قصة المستشرق تاميزيه وما رصده عن أهالي جدة في رمضان

ونقل أبو الجدائل ما دوّنه الرحالة في مذكراته اليومية عن الحياة الاجتماعية بمدينة جُدة، فوصف أسواقها وحوانيتها وطرقاتها ومبانيها وسكانها ولباسهم وطبيعة أعمالهم، وميناءها وسورها، وتحدث عن أبوابها التي على الناحية البحرية وعلى النواحي البرية، والخندق المائي الذي كان يحيط بها، ومساجدها والمقاهي، ووصف حال مطاعمها.