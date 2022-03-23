"أبو الغيط": ميليشيا الحوثي ترفض مبدأ التفاوض وتلجأ لتهديد جيرانها بالمُسيَّرات

وأشار أبو الغيط إلى أنه في اليمن، ما زالت الميليشيات الحوثية ترفض مبدأ التفاوض والتسوية السياسية للأزمة، وتلجأ عوضًا عن ذلك لتهديد جيرانها بالمُسيَّرات والصواريخ الباليستية. مشيدًا في هذا الصدد بقرار مجلس الأمن 2624 الذي جرى اعتماده، وفرض المزيد من العقوبات على الحوثيين، مع تصنيفهم منظمة إرهابية.