"أبو الغيط" يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على المملكة

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي لاستهداف منشآت اقتصادية ومدنية في عدة مناطق جنوب المملكة، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مُسَيّرة.
وقال أبو الغيط في بيان اليوم: إن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في القيام بهذه الأعمال العدائية ضد أهداف حيوية في المملكة، يعكس مُجددًا رفضها لجهود السلام، كما يُعدّ خرقًا سافرًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، مُعربًا عن قلقه البالغ إزاء مآلات استمرار هذه الأعمال العدائية الحوثية دون تحرك سريع وحاسم من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لهذا التصعيد التخريبي، وتقويض إرهاب هذه الجماعة ومن يقف وراءها بهدف زعزعة استقرار المنطقة.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية مُجددًا وقوف الجامعة العربية بجانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية وحفظ استقرارها وصون أمنها.