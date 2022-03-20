"أبو الغيط" يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على المملكة

وقال أبو الغيط في بيان اليوم: إن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في القيام بهذه الأعمال العدائية ضد أهداف حيوية في المملكة، يعكس مُجددًا رفضها لجهود السلام، كما يُعدّ خرقًا سافرًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، مُعربًا عن قلقه البالغ إزاء مآلات استمرار هذه الأعمال العدائية الحوثية دون تحرك سريع وحاسم من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لهذا التصعيد التخريبي، وتقويض إرهاب هذه الجماعة ومن يقف وراءها بهدف زعزعة استقرار المنطقة.