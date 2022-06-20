"أبو الفرج": استحداث أول مركز تحكم ومراقبة ومتابعة تقنية تديره 9 سيدات كأول تجربة من نوعها

وقامت الزمازمة، أثناء وضع الخطة التشغيلية، بوضع ودراسة أهم التحديات التي يمكن أن تواجهها الجهات القائمة على تنفيذ الخطة أثناء موسم الحج، كما حددت كذلك الحلول التي يمكن أن تساهم في تخطي هذه التحديات، والتي تتمثل أبرزها في فقد المعلومة عن مسكن وعدد الحجاج، وموعد وصولهم، ويمكن التغلب على ذلك التحدي من خلال الربط مع المسار الإلكتروني، وتطوير الحصول على البيانات المطلوبة، وعقد اجتماعات مع شركات الطوافة لتزويد المعلومات بشأن المساكن حسب العقود المبرمة مع مكاتب شئون الحج.