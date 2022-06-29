"أبو راس": لدينا مشكلة في ثقافة الوعي البيئي.. ما زالت متواضعة

قالت الدكتورة ماجدة أبو راس رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية: إن الهدف من إنشاء الهيئة العامة للترفيه، هو إثراء التجربة الترفيهية، وتوفير العديد من الخيارات التي تناسب كافة أفراد وطبقات المجتمع على اختلاف مستويات الدخل لديهم، والمساهمة في توفير دخل جديد للمملكة وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني من مصادر متنوعة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة وأداء دور فعال في الاستثمار في الأنشطة الترفيهية.