"أبو طالب": يا هيئة الطيران ويا خطوطنا الجوية.. راجعوا أسعار التذاكر

فوجئتُ بأسعار الطيران الداخلي

وفي مقاله "طائراتكم طيّرت فلوسنا" بصحيفة "عكاظ"، يقول "أبو طالب": "قبل فترة سافرتُ للدمام على خطوطنا السعودية، ولأمر طارئ كان لا بد من تغيير موعد رحلة العودة إلى جدة، وكانت مفاجأة كبيرة أن أدفع فرق تغيير الرحلة بما يقارب تسعيرة السفر الأساسية في اتجاه واحد.. دفعت وأمري لله رغم الاستغراب من ذلك المبلغ المرتفع. وقبل فترة قريبة سافرت باتجاه واحد من جدة إلى جيزان على الدرجة السياحية طبعًا، وكان سعر التذكرة أغلى من سعر رحلة الذهاب والعودة الذي اعتدتُ عليه إلى وقت قريب.. وخلال الأسبوع الماضي حجزتُ على رحلة ولفت انتباهي أن الرسوم تقارب أكثر من ثلثي قيمة التذكرة الأساسية فكتبت تغريدة في "تويتر" أستفسر فيها من العارفين إن كان ذلك عدلًا؛ لأني شعرت بغبن كبير؛ فانفجر تويتر بالشاكين والمتذمرين من كل حدب وصوب، وسردوا قصصًا تشبه الخيال عن المفارقات في تسعيرات التذاكر".