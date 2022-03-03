"أتلانتك".. المجلة الأعرق في العالم تتوج عامها الـ 165 بلقاء "أبرز شخصية عالمية"

وعلى الرغم من عمر المجلة الكبير الذي لامس 165 عاماً، إلا أن اللقاء مع الأمير محمد منحها كرت عبور إلى منطقة الشرق الأوسط جماهيرياً، وأصبحت تتردد على كل لسان عربي وأعجمي، وربما تحصلت على فرصة تسويقية بمضمون ومحتوى من العيار الثقيل عندما تحدث الضيف عن أمريكا وزعيمها "جو بايدن"، وموقع المملكة العالمي، وأيضاً الأريحية التامة في الحديث، متسائلاً بقوله: "كيف يمكننا وضع السعودية على المسار السليم، وليس المسار الخاطئ؟ السؤال ذاته يواجه أمريكا: كيف يمكن للمرء أن يضع الديمقراطية والأسواق الحرة والحرية على المسار السليم؟".