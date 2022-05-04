أثناء توجههما لمعايدة والدهما.. مصرع رئيس "جزائية حائل" في حادث تصادم مع سيارة أخيه

وقال المستشار الشرعي محمد بن خنين عن الشيخ "العنزي" إنه درس تحفيظ القرآن ١٢ عامًا ودرس بكلية الشريعة أربعة أعوام، وعمل قاضيًا منذ خمسة عشر عامًا وإمامًا وخطيبًا وداعية ومؤلف كتب وعضوًا في لجان خيرية.