أجمل الأوقات بأحضان الطبيعة.. صحراء "سنامة" تكتسي بالأخضر "صور"

وتحوّلت من صحراء قاحلة الى حدائق غناء، لترسم لوحة ومنظراً خلاباً، يأسر بجماله القلوب، ويبعث في حضرته الأمل، ويجدّد الطاقات لمَن يزوره أو يعيش فيه، الأمر الذي جعل كثيراً من الأسر والأصدقاء والمعارف يتجهون إليها في إجازة نهاية الأسبوع، وكلما حانت الفرصة ليقضوا أجمل الأوقات في أحضان الطبيعة بعيداً عن المدينة وصخبها.