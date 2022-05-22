أجمل الأوقات بأحضان الطبيعة.. صحراء "سنامة" تكتسي بالأخضر "صور"

تصوير- راجس الخضاري
ارتدت صحاري وسهول وهضاب بني سنامة الواقعة جنوب غربي محافظة وادي الدواسر، ثوباً أخضر اللون، بأعشاب وشجيرات مورقة، وأزهار ورياحين فواحة بأشكال مختلفة، بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة الشهر الماضي.
وتحوّلت من صحراء قاحلة الى حدائق غناء، لترسم لوحة ومنظراً خلاباً، يأسر بجماله القلوب، ويبعث في حضرته الأمل، ويجدّد الطاقات لمَن يزوره أو يعيش فيه، الأمر الذي جعل كثيراً من الأسر والأصدقاء والمعارف يتجهون إليها في إجازة نهاية الأسبوع، وكلما حانت الفرصة ليقضوا أجمل الأوقات في أحضان الطبيعة بعيداً عن المدينة وصخبها.
وشرع هواة التصوير مع بواكير الصباح يبحثون عن اللقطات المميزة، كما بدأ مربو الثروة الحيوانية في التوجه إليها، حيث الغذاء الذي يبحثون عنه من النصي والزهر والشرشر والشتيل لمواشيهم المختلفة.