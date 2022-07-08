أجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة.. "ضيوف الرحمن" ينفرون إلى "مشعر عرفات"

وقضى الحجاج في مشعر منى يوم التروية، وهو اليوم الثامن، قبل أن يغادروا صبيحة اليوم إلى مشعر عرفات عبر أحدث وسائل النقل "قطار المشاعر المقدسة"، وكذلك عبر الحافلات الترددية، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها المملكة العربية السعودية في العناية والرعاية والاهتمام بضيوف الرحمن، منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين.