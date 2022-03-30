أجواء الأربعاء.. فرص الأمطار والرياح والغبار في توقعات "المسند"

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف؛ تُسبق برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق وأجزاءٍ من منطقتَي تبوك وحائل، كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقتَي الرياض والقصيم.