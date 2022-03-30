أجواء الأربعاء.. فرص الأمطار والرياح والغبار في توقعات "المسند"

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتشكّل السحب المتفرقة، التي قد تهطل منها زخاتٌ مطرية على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية.
وأضاف المسند؛ في تغريدات على حسابه بتويتر، أن الرياح السطحية تنشط اليوم؛ قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة في القطاع الغربي من السعودية، إضافة إلى منطقة حائل.
وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف؛ تُسبق برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق وأجزاءٍ من منطقتَي تبوك وحائل، كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقتَي الرياض والقصيم.