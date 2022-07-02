أجواء السبت.. الرياض تتصدّر قائمة أعلى مدن المملكة حرارة وأبها "الأدنى"

كشف المركز الوطني للأرصاد، أن مدينتَي الرياض والأحساء من المتوقع أن تسجّلا اليوم، أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 46 مئوية، بينما تسجّل مدن: أبها والباحة وطريف أدنى درجة حرارة بـ 20 درجة مئوية.
وقال المركز حول درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الدمام والخرج وشرورة ووادي الدواسر 45، ورفحا وحفر الباطن 44 مئوية، ومكة المكرّمة وبريدة والدوادمي والمجمعة 43، والمدينة المنوّرة وعرعر وسكاكا 41، وحائل ونجران وبيشة والعلا وينبع 40، وجدة 39، وجازان 38، وتبوك 37، والطائف 35، وأبها والباحة 32 مئوية.
أما عن درجات الحرارة الصغرى، فأوضح الوطني للأرصاد: أبها والباحة وطريف 20 درجة مئوية، وحائل 23، وتبوك 24، وعرعر وسكاكا والطائف 25، وبريدة والعلا وينبع 26، ونجران 27 مئوية وجدة 28، والمدينة المنوّرة والرياض وحفر الباطن 29، ومكة المكرّمة 30، والدمام وجازان 31، والأحساء 32 مئوية.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقتَي الرياض ونجران، كذلك على الجزء الساحلي الممتد من منطقة مكة المكرّمة إلى جازان؛ قد تؤدي الى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة في فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات مناطق: الباحة، عسير، وجازان؛ يصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية.