أجواء السبت.. الرياض تتصدّر قائمة أعلى مدن المملكة حرارة وأبها "الأدنى"

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقتَي الرياض ونجران، كذلك على الجزء الساحلي الممتد من منطقة مكة المكرّمة إلى جازان؛ قد تؤدي الى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة في فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات مناطق: الباحة، عسير، وجازان؛ يصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية.