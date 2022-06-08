أجواء حارة جداً ورياح وغبار.. خريطة أجواء الأربعاء يفصلها "الحصيني"

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع نشاط للرياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للأتربة، خاصة خارج المدن، على أجزاءٍ من القطاع الغربي من المملكة، وعلى الساحل الأوسط من الشرقية وأجزاءٍ من دولتَي الإمارات وعُمان، وأمطار "متفرقة" من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات الجنوبية والغربية واليمن وعُمان.