محليات

أجواء حارة جداً ورياح وغبار.. خريطة أجواء الأربعاء يفصلها "الحصيني"

أمطار "متفرقة" من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات الجنوبية والغربية واليمن وعُمان
أجواء حارة جداً ورياح وغبار.. خريطة أجواء الأربعاء يفصلها "الحصيني"
خريطة أجواء الأربعاء يفصلها "الحصيني"
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توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة التسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أجواءً من حارة الى حارة جداً على معظم المملكة والخليج، وتتركز الحرارة أكثر على العراق والكويت وغرب إيران ثم تليها أجزاءٌ من المدينة والشرقية ثم باقي المناطق.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع نشاط للرياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للأتربة، خاصة خارج المدن، على أجزاءٍ من القطاع الغربي من المملكة، وعلى الساحل الأوسط من الشرقية وأجزاءٍ من دولتَي الإمارات وعُمان، وأمطار "متفرقة" من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات الجنوبية والغربية واليمن وعُمان.

حالة الطقس
الأرصاد
عبدالعزيز الحصيني
ارتفاع درجات الحرارة

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