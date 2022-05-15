أجواء حارة ورياح شبه قوية.. "الحصيني" يبلور: غبار وخسوف جزئي!

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إنه يتوقع اليوم بحسب مراصد الطقس، رياحاً من متوسطة إلى شبه قوية مثيرة للغبار على تبوك والشمالية والجوف، تكون متوسطة السرعة على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان والشرقية، فيما يتوقع أجواءً حارة نهاراً على معظم المناطق، وحارة جداً على وسط الغربية، ومعتدلة ليلاً على المملكة والخليج.