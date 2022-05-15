أجواء حارة ورياح شبه قوية.. "الحصيني" يبلور: غبار وخسوف جزئي!

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إنه يتوقع اليوم بحسب مراصد الطقس، رياحاً من متوسطة إلى شبه قوية مثيرة للغبار على تبوك والشمالية والجوف، تكون متوسطة السرعة على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان والشرقية، فيما يتوقع أجواءً حارة نهاراً على معظم المناطق، وحارة جداً على وسط الغربية، ومعتدلة ليلاً على المملكة والخليج.
وأضاف "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن أجواء فجر اليوم الأحد عند الساعة الخامسة صباحاً كانت معتدلة على المملكة والخليج، والسماء صحوة بوجه عام؛ عدا الأطراف الشمالية الغربية من المملكة، مشيراً إلى غبار على جنوب الشرقية في طريقه الى أجزاءٍ من غرب سلطنة عُمان وأجزاءٍ من اليمن، إلا أن يصرفه الله.
وتابع: "فجر غد الإثنين -بحسب الحسابات الفلكية- متوقع خسوف يشاهد بشكل جزئي في الساحل الغربي من المملكة بنسب متفاوتة، ولن يشاهد في باقي المناطق، بينما سوف يكون الخسوف كلياً للقمر في أوروبا الغربية والأمريكتين الشمالية والجنوبية ومعظم إفريقيا، والله أعلم".