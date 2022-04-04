أجواء رمضانية مرهقة والرياض تلامس 40.. هنا 4 تنبيهات ونصائح

وتُشير التوقعات باستمرارية تأثر الرياض بارتفاع الحرارة حتى يوم الثلاثاء، لتنخفض نسبياً يوم الأربعاء لتصل لحدود 37 درجة مئوية، على أن تُعاود الارتفاع لنحو 40 درجة مئوية نهاية الأسبوع، ما يعني سيطرة أجواء رمضانية حارة مرهقة بوجه عام، بحسب موقع "طقس العرب"، الذي عرج إلى 4 نصائح وتنبيهات؛ أولها عدم التعرُض المباشر والطويل لأشعة الشمس، خاصة خلال فترتَي الظهيرة والعصر.