أجواء رمضانية مرهقة والرياض تلامس 40.. هنا 4 تنبيهات ونصائح

لا تزال آخر مخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية الخاصة بدرجات الحرارة تُشير إلى تأثر مدينة الرياض بارتفاع إضافي على درجات الحرارة الأيام القادمة لتلامس حاجز 40 درجة مئوية.
وتُشير التوقعات باستمرارية تأثر الرياض بارتفاع الحرارة حتى يوم الثلاثاء، لتنخفض نسبياً يوم الأربعاء لتصل لحدود 37 درجة مئوية، على أن تُعاود الارتفاع لنحو 40 درجة مئوية نهاية الأسبوع، ما يعني سيطرة أجواء رمضانية حارة مرهقة بوجه عام، بحسب موقع "طقس العرب"، الذي عرج إلى 4 نصائح وتنبيهات؛ أولها عدم التعرُض المباشر والطويل لأشعة الشمس، خاصة خلال فترتَي الظهيرة والعصر.
وثاني النصائح تجنُب بذل المجهود تحت أشعة الشمس خلال فترة الصيام، تحسباً للإصابة بضربات الشمس، وثالثاً عدم المُجازفة بترك الأطفال داخل المركبات المُغلقة، لما يشكله من خطورة على حياتهم في ظل الارتفاع الكبير على درجات الحرارة، وأخيراً الإكثار من شرب المواد السائلة والعصائر خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور.