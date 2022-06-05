"أجياد" توقع شراكة مع شركة "مطوفي حجاج تركيا" لخدمة ضيوف الرحمن

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام بن هاشم الجفري أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم البرامج الدينية والتوعوية والتثقيفية لضيوف الرحمن والتوعية بأحكام وآداب مناسك الحج والحصول على المطبوعات والملصقات التوعوية وتوزيعها على ضيوف الرحمن إضافة إلى ذلك توزيع مصاحف مترجمة والهدايا المتنوعة على الحجاج وتقديم واجب الحفاوة لهم احتفاءً لقدومهم إلى الأراضي المقدسة.