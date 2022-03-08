"أجياد للطوارئ" يجري أكثر من 131 ألف تحليل خلال 2021

وأكد المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ، المشرف على مستشفى ومراكز الحرم، الدكتور عبد الله بن فيصل الحارثي، حرص مستشفى أجياد للطوارئ على الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.