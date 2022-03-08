"أجياد للطوارئ" يجري أكثر من 131 ألف تحليل خلال 2021

تمكّن مستشفى أجياد للطوارئ، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، من إجراء 131507 تحاليل خلال العام 2021.
وتفصيلاً، أُجري 95753 تحليلاً كيميائيًا و30626 تحليل صورة دم و569 لقسم بنك الدم بالمستشفى و4559 تحليل مصلية وهرمونية وطفيليات ومناعية.
وأكد المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ، المشرف على مستشفى ومراكز الحرم، الدكتور عبد الله بن فيصل الحارثي، حرص مستشفى أجياد للطوارئ على الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.
إضافة إلى تسخير جميع القوى العاملة بالمستشفى لدعم الاحتياجات على مختلف المستويات التشخيصية والوقائية والعلاجية والتوعوية وفق خطط معدة مسبقاً وبدعم وتوجيه من إدارة التجمع الصحي بمكة المكرمة.