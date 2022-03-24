أحداث سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 تنطلق غدًا على حلبة كورنيش جدة

هذا وتنطلق فعاليات الحدث بعد ظهر يوم غد الجمعة؛ حيث تبدأ بالتجارب الأولى لـ"تحدي بورشه سبرينت الشرق الأوسط" عند الساعة 01:10 ظهرًا فيما تنطلق حصة التجارب للفورمولا 2 في الساعة 02:25، يلي ذلك تمارين وقفة الصيانة للفورمولا1، كما ستبدأ حصة التجارب الأولى للفورمولا1 عند الخامسة مساءً؛ على أن تنطلق الحصة التأهيلية لسيارات الفورمولا2 عند الساعة 06:25، وعند الثامنة مساءً تنطلق حصة التجارب الثانية للفورمولا1، ثم التجارب الثانية لتحدي بورشه سبرينت الشرق الأوسط. كما يشـهد يوم السبت جدولًا زمنيًّا مشابهًا لليوم الذي يسبقه؛ فيما تبدأ الجولة التأهيلية عند الثامنة مساءً، والتي تمتد على مدار ساعة كاملة، وهي الجولة التي تحدد شكل شبكة الانطلاق للسباق الرئيسي يوم الأحد المقبل؛ حيث يتم تصنيف السائقين وفقًا لأسرع أوقاتهم، وفي تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد المقبل، ينطلق سباق جائزة السعودية الكبرى لمدة تصل إلى ساعتين.