أحدهما أشعل النار في والدته وآخر نَحَر زوجته.. 3 جرائم تقشعر لها الأبدان قابلتها عدالة ناجزة

أنهت وزارة الداخلية، اليوم، فصول 3 جرائم وصفتهما في بيانها بـ"الجرائم البشعة"؛ حيث نُفّذ في عنيزة حكم القتل تعزيرًا في مُواطنٍ قتل زوجته "السورية" وجنينها، وشهدت تبوك تنفيذ شرع الله في قاتل والدته بإشعال النار في غرفتها وهي نائمة، ومن تبوك وعنيزة إلى المدينة المنورة؛ حيث لَقِي "ناحر زوجته" جزاءه بالقتل تعزيرًا.
ناحر زوجته
وتفصيلًا، وفي شأن الجريمة الأولى، فقد نفذت وزارة الداخلية حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة -سعودي الجنسية- كان قد أقدَمَ على قتل زوجته وذلك بنحرها بسكين وطعنها عدة طعنات؛ حيث جاء في بيان الوزارة الآتي: قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم)، أقدم/ عبدالله بن عيد بن بخيت الحسيني -سعودي الجنسية- على قتل زوجته نجاح بنت بخيتان بن بخيت الصاعدي؛ وذلك بنحرها بسكين وطعنها عدة طعنات.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، ولبشاعة هذه الجريمة؛ فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور؛ فقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني عبدالله بن عيد بن بخيت الحسيني اليوم الثلاثاء 19/ 8/ 1443هـ الموافق 22/ 3/ 2022م بمنطقة المدينة المنورة.
طاعن زوجته
وعن الجريمة الثانية، أوضحت "الداخلية" في بيانها، أنه جرى تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في محافظة عنيزة -سعودي الجنسية- كان قد أقدَمَ على قتل زوجته -سورية الجنسية- وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات متفرقة في جسدها؛ مما أدى إلى وفاتها ووفاة جنينها، وقالت: "أقدم/ عبدالله بن زبن بن موسم المطيري -سعودي الجنسية- على قتل زوجته/ ختام محمد البصيري -سورية الجنسية- وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات متفرقة في جسدها؛ مما أدى إلى وفاتها ووفاة جنينها.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه.. ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني/ عبدالله بن زبن بن موسم المطيري اليوم الثلاثاء بتاريخ 19/ 8/ 1443هـ؛ الموافق 22/ 3/ 2022م بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم.
قاتل والدته
وعن الجريمة الثالثة، نفذت وزارة الداخلية حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بمنطقة تبوك -سعودي الجنسية- كان قد أقدَمَ على قتـل والدته؛ وذلك بسكب مادة بترولية بغرفتهـا أثناء نومهـا وإشعال النـار بـهـا؛ مما أدى إلى احتراقها ووفاتها.. وبينت "الداخلية" في بيانها، أنه قد "أقدم/ سلطان بن أحمد بن سبيتان عليان شامان -سعودي الجنسية- على قتـل والدته؛ وذلك بسكب مـادة بترولية بغرفتهـا أثناء نومهـا وإشعال النـار بـهـا؛ مما أدى إلى احتراقها ووفاتها.. وبفضل مـن الله تمكنت سلطات الأمـن مـن القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه.. ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكـم علـيـه بالقتل تعزيرًا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيـد مـن مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني/ سلطان بن أحمد بن سبيتان علـيـان شـامـان، اليـوم الثلاثاء بتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٤٣هـ، بـتبوك بمنطقة تبوك.
وشددت "الداخلية" على أنها "إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كـل مـن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتُحذر في الوقت ذاته كل مَن تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".