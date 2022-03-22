أحدهما أشعل النار في والدته وآخر نَحَر زوجته.. 3 جرائم تقشعر لها الأبدان قابلتها عدالة ناجزة

قاتل والدته

وعن الجريمة الثالثة، نفذت وزارة الداخلية حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بمنطقة تبوك -سعودي الجنسية- كان قد أقدَمَ على قتـل والدته؛ وذلك بسكب مادة بترولية بغرفتهـا أثناء نومهـا وإشعال النـار بـهـا؛ مما أدى إلى احتراقها ووفاتها.. وبينت "الداخلية" في بيانها، أنه قد "أقدم/ سلطان بن أحمد بن سبيتان عليان شامان -سعودي الجنسية- على قتـل والدته؛ وذلك بسكب مـادة بترولية بغرفتهـا أثناء نومهـا وإشعال النـار بـهـا؛ مما أدى إلى احتراقها ووفاتها.. وبفضل مـن الله تمكنت سلطات الأمـن مـن القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه.. ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكـم علـيـه بالقتل تعزيرًا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيـد مـن مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني/ سلطان بن أحمد بن سبيتان علـيـان شـامـان، اليـوم الثلاثاء بتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٤٣هـ، بـتبوك بمنطقة تبوك.