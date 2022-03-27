أحد المشاركين في "GEC".. تعرف على "إدي مارون" أفضل ريادي أعمال لبناني ومؤسس "أنغامي"

وفي عام 2013 اختارته "انديفر" كأحد أكثر رياديي الأعمال المؤثّرين، وفي العامَين 2012 و2013 صُنّف كأفضل ريادي أعمال لبناني، كما اختيرَ من ضمن مئة قيادي من قِبَل فوربس – لبنان في عام 2018.