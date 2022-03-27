أحد المشاركين في "GEC".. تعرف على "إدي مارون" أفضل ريادي أعمال لبناني ومؤسس "أنغامي"

شهد المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بالرياض، مشاركة ثرية لنخبة من أبرز رواد الأعمال عالميًا؛ حيث كان من أبرز المشاركين في المؤتمر: اللبناني إدي مارون، وهو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في أنغامي، منصة البث الموسيقي الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد أطلق إدي وشريكه إيلي حبيب في عام 2012، "أنغامي"، وذلك وسط غياب أي خدمة موسيقيّة قانونية.
ومنذ ذلك الحين بلغ مستخدمو أنغامي أكثر من 70 مليونًا، أما عدد الاستماعات فيقارب المليار استماع في الشهر الواحد، مع مكتبة موسيقية تضمّ ما يفوق الـ57 مليون أغنية عربية وغربية مرخّصة.
وفي أنغامي يتولّى إدي تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجيّة مع شركات الإنتاج والتسجيل الموسيقي، وشركات الاتصالات والمعلنين والإعلام.
ويحمل إدي شهادةَ الماجستير في القانون الخاص، والماجستير في إدارة الأعمال الدولية من "مدرسة كيدجي للأعمال" الفرنسية، بالإضافة إلى ذلك يمتلك إدي خبرة طويلة في مجال الإنتاج الترفيهي والرقمي، وهو موسيقي بالفطرة.
وفي عام 2013 اختارته "انديفر" كأحد أكثر رياديي الأعمال المؤثّرين، وفي العامَين 2012 و2013 صُنّف كأفضل ريادي أعمال لبناني، كما اختيرَ من ضمن مئة قيادي من قِبَل فوربس – لبنان في عام 2018.
وانطلقت اليوم "الأحد" فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال "GEC" في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، وفندق "ريتز كارلتون"، تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال "GEN".
جدير بالذكر أن المؤتمر الذي تحتضنه الرياض يُعد أكبر تجمع لرواد ورائدات الأعمال في العالم، ويقدم فرصة متميزة لهم للالتقاء مع نظرائهم والاستفادة من تجاربهم، والاستماع لأهم الخبراء العالميين، وصناع القرار والبحث عن حلول مستدامة تساهم في صناعة بيئة ريادية عالمية موحدة تحت شعار "نعيد نبتكر نجدد".