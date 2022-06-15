"أحمد الحمود" يحصد جائزة المعرض الإبداعي لجامعة بولتون عن فئة "أفضل سيناريو أفلام" للعام 2022

حصد السيد "أحمد الحمود" جائزة المعرض الإبداعي لجامعة بولتون للعام 2022 عن فئة أفضل سيناريو أفلام خيال علمي وإثارة وحركة، كما حصل على تقييم أفضل كتابة سيناريو بمواصفات هوليوود، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مسرح ذا لايت بمدينة بولتون يوم الجمعة 10 يونيو 2022، بحضور أهم صنَّاع الأفلام في المملكة المتحدة.
وبحصوله على التقييم الأفضل وجائزة المعرض الإبداعي، تمكن "الحمود" من الاستحواذ على اهتمام كبرى شركات الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تلقى عروضًا متعددة لإحياء هذا السيناريو.
في هذا الصدد، علق الحمود قائلًا:" يجمع السيناريو ما بين الخيال العلمي والإثارة والحركة، وهو يضيف إحساسًا وجوديًا بالرعب"، مشيرًا إلى أن هذا النوع من السيناريوهات يُعتبر فريدًا من نوعه في عالم صناعة الأفلام، حيث تتركز فكرته حول الترفيه الشرس، وتلعب فيه الجاذبية الأرضية الدور المحوري".
من جانبه شدد السيد نيل دوغان، أستاذ مساعد بقسم الأفلام والإنتاج الإعلامي في جامعة بولتون على تفرد سيناريو السيد "الحمود" عن غيره في هذه الفعالية، واصفا إياه بالعمل الاستثنائي".
أما السيد لورانس ديفي، مشرف كتابة السيناريو بجامعة بولتون فقد أشاد بعمل الحمود معلقًا: "أعدها محاولة ناجحة في إعادة ابتكار اللغة السينمائية وتطويعها طبقًا لرؤية الكاتب".
بالإضافة إلى الإثارة والحركة والخيال العلمي، يستكشف السيناريو أيضًا نظريات فيزياء الكم ومجموعة من النظريات العلمية التي ستستحوذ على اهتمام الجماهير التي ستشاهده، وتمكن مجموعة أوسع من الاستلهام من الإدراك النوعي الذي عكسه الكاتب على السيناريو، حيث يستعرض منهجية جديدة للمفاهيم البصرية في الأفلام، بعد إمضائه أكثر من 7 سنوات في كتابة هذا السيناريو الفريد.
الجدير بالذكر أن معرض جامعة بولتون الإبداعي يقام في كل عام ويهدف لتسليط الضوء على الطاقات الإبداعية في الجامعة حيث يقدم المعرض جوائز تنافسية في مختلف سياقات الفنون، ويستقطب المعرض شخصيات مرموقة من المجتمع وصناع الأفلام والمهتمين بالفنون من كافة أنحاء المملكة المتحدة.