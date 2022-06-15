"أحمد الحمود" يحصد جائزة المعرض الإبداعي لجامعة بولتون عن فئة "أفضل سيناريو أفلام" للعام 2022

في هذا الصدد، علق الحمود قائلًا:" يجمع السيناريو ما بين الخيال العلمي والإثارة والحركة، وهو يضيف إحساسًا وجوديًا بالرعب"، مشيرًا إلى أن هذا النوع من السيناريوهات يُعتبر فريدًا من نوعه في عالم صناعة الأفلام، حيث تتركز فكرته حول الترفيه الشرس، وتلعب فيه الجاذبية الأرضية الدور المحوري".