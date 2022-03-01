"أحمد بن سلمان للإعلام" تنفذ برنامجاً تدريبياً في الإعلام العقاري بجدة

انطلق اليوم الثلاثاء، في جدة برنامج الإعلام العقاري والذي تنفذه أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي بالتعاون مع الوطنية للإسكان ويستمر على مدى ثلاثة أيام مستهدفاً الشريحة الإعلامية.

وتفصيلاً، يهدف البرنامج التدريبي إلى مشـاركة الإعلاميين أحـدث المعلومـات وأهـم المهـارات المهنية للنشـر الصحفي والإلكتروني فـي الإعـلام العقـاري مـن خـلال تمكيـنـهم مـن المهارات المتخصصـة فـي إعـداد ونشـر المـواد الصحفية المرتبطة فـي موضوعات قطاع العقـار ومـا يتعلـق بهـا فـي المملكة، وتمكينهم مـن صـناعة محتـوى صـحفي يلبي احتياجات الجمهـور وذلـك مـن خـلال تعريف الإعلاميين بـمهام وواجبات الشركة الوطنية للإسكان وأهميـة الـدور الـذي تقـوم بـه بالإضافة إلى مشاركتهم أبـرز العوامل المؤثرة في الأداء المهنـي الإعلامي المتخصص بالعقـار.

ويتناول البرنامج التدريبي أيضاً مهـارات حديثـة فـي صـناعة المحتـوى الرقمـي الإبـداعي المتخصص مـن خـلال تدريبهم على كيفية تفعيل أدوات الإعلام الجديد وتحديد الفئـة المستهدفة مـن المـواد الصحفية والنشر والتوزيع الإلكتروني، كمـا يتضمن البرنامج حلقات نقـاش تفاعليـة مـع الإعلاميين المتخصصين لتبادل الخبرات الإعلاميـة في إعلام وأنشطة القطاع العقاري بالمملكة.

وفي هذا الصدد، تحدث الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الساعد عن معالجة القضايا المتخصصة في قطاع العقار بالمملكة وتفعيل دور الصحافة في تناول هذه القضايا وعوامل إخفاق ونجاح الصحافة في تغطيتها لتلك الموضوعات والفنون الصحفية في الإعلام العقاري ثم تحدث عن الأداء المهني والسياسات التحريرية في صحافة العقار.

وتابع "الساعد" حديثه عن العوامل المؤثرة على الأداء المهني ودوافع تطوير الأداء الإعلامي في الإعداد والنشر، مؤكداً أن الحاجة قائمة للصحفي المتخصص.