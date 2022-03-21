"أحمد بن فهد" يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 43 من طلبة جامعة الملك فيصل

وثمّن رئيس الجامعة في كلمته، رعاية أمير المنطقة الشرقية، وحضور وتشريف نائب أمير الشرقية، لمشاركة الجامعة وأولياء الأمور الفرحة بتخريج جيل جديد من أبناء الوطن إلى ميادين التنمية والعطاء الوطني، مبينًا أنها مناسبة غالية تحلّ بحمد الله، وكل إنسان ينعم في ظلالِ هذا الوطنِ الغالي يَلهجُ شكرًا وثناءً للهِ على فَضلِه وامتنانِه، ثم للحكومة الرشيدةِ حفظها الله- على ما تَمنَحُهُ من تَوجيهٍ ودَعمٍ ورعايةِ بلا حدود، رعايةٍ ساميةٍ حكيمةٍ عبرتْ بالوطنِ العزيزِ وعلى الرغمَ من كلِّ تحدياتِ الجائحةِ وتداعياتها إلى برّ الأمانِ في كلِّ المجالات، ولتستمرَّ مؤسساتُ التعليمِ متميزةً بإمكاناتِها وقُدراتِها التقنية، ونجاحاتِها التي أصبحتْ أُنموذجًا عَالميًّا يفاخرُ بهِ الوطن.