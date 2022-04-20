أخصائية تغذية: رمضان يصحح أخطاء 11 شهراً من العشوائية الغذائية

شددت أخصائية التغذية الدكتورة رويدا إدريس على أهمية عدم الامتثال لبعض الإعلانات حول تناول بعض المشروبات خلال شهر رمضان لاحتوائه على كميات كبيرة من السكر مما يؤدي إلى رفع نسبة السكر في الدم. واحتوائه على مواد حافظة التي لها تأثير سلبي على صحة الإنسان، والمنكهات التي تستخرج من المواد الكيميائية الضارة.