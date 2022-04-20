أخصائية تغذية: رمضان يصحح أخطاء 11 شهراً من العشوائية الغذائية

شددت أخصائية التغذية الدكتورة رويدا إدريس على أهمية عدم الامتثال لبعض الإعلانات حول تناول بعض المشروبات خلال شهر رمضان لاحتوائه على كميات كبيرة من السكر مما يؤدي إلى رفع نسبة السكر في الدم. واحتوائه على مواد حافظة التي لها تأثير سلبي على صحة الإنسان، والمنكهات التي تستخرج من المواد الكيميائية الضارة.
وتفصيلاً، قالت "رويدا إدريس" "ينبغي على الناس مراعاة عدم تناول مشروبات غنية في محتواها من السكريات"، واصفة جسم الإنسان بالحساب البنكي الذي يتلقى غذاءه، ومع تقادم الأيام والسنين في العمر تؤثر تلك المشروبات على الجسم عند الكبر.
وطالبت في منصة مساحات الصوتية، تحت شعار "لمة ترابط الصحية" التابعة لجمعية ترابط الخيرية، بالتوازن في تناول الأطعمة خلال شهر رمضان.
ونصحت بتقليل تناول الحلويات والأطعمة المشبعة بالسكريات، لأنها تسهم في اضطرابات النوم لدى الأطفال، فضلاً عن تسببها في الحموضة، ومشكلات الهضم، وقالت "كلما كان الطعام خفيفاً، كان النوم عميقاً ومتواصلاً ومفيداً".
وانتقلت الدكتورة رويدا إلى الحمية الغذائية في شهر رمضان، وقالت "الشهر الفضيل يأتي بعد 11 شهراً من العشوائية الغذائية، وتناول أطعمة ضارة على مدار اليوم، وهذا يدعونا إلى استغلال الشهر الفضيل في تعديل الأخطاء، وتحقيق حمية غذائية منضبطة، تصحح الأخطاء التي وقعنا فيها".
واعتبرت الدكتورة رويدا شهر رمضان بمثابة فرصة لإعادة ترتيب وتنظيم الوجبات بآلية جديدة. وقالت "ينبغي أن نتعامل مع الشهر الكريم على أنه فرصة لإراحة المعدة، وتناول الأطعمة الصحية، والبعد عن العشوائية في الطعام".
وأكملت "إذا خرجنا من شهر رمضان بنظام غذائي متكامل، وإذا فعلنا الحديث النبوي "صوموا تصحوا"، فإننا سنربح صحتنا، ونصحح الكثير من الأخطاء التي نقع فيها طوال العام، كما يساعدنا الصوم على التخلص من الدهون التي تراكمت في أجسادنا طيلة شهور العام".