أخصائي لـ"سبق": إعلاميون ومحللون يغذون "التعصب الرياضي".. و"صراخهم" يُدمِّر الصحة النفسية

وأضاف في تصريح خاص بـ"سبق" بأن وزارة الرياضة تقوم باستراتيجية لتطوير الرياضة، وتتمنى من الجميع التعاون في تعزيز هذه الاستراتيجية في جميع الألعاب، ولاسيما في رياضة كرة القدم، التي لها شعبية واسعة في جميع مناطق السعودية. مشيرًا إلى أن دوري الأمير محمد بن سلمان هو واحد من أبرز وأسخن الدوريات في كرة القدم في آسيا، ولاسيما أن هناك أندية كبيرة جدًّا، ولها من قاعدة جماهيرية عريضة.