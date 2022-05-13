أخي وعضيدي ومعلمي.. "محمد بن زايد": فقدت الإمارات ابنها البار وقائدها

قال الشيخ محمد بن زايد، اليوم، عبر حسابه بتويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت الإمارات ابنها البار وقائد "مرحلة التمكين" وأمين رحلتها المباركة.. مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن.. خليفة بن زايد، أخي وعضيدي ومعلمي، رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه".
وكانت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، قد نعت إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، والعالم أجمع، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي تُوفي اليوم الجمعة 13 مايو، ودعت الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً؛ اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.