أخي وعضيدي ومعلمي.. "محمد بن زايد": فقدت الإمارات ابنها البار وقائدها

قال الشيخ محمد بن زايد، اليوم، عبر حسابه بتويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت الإمارات ابنها البار وقائد "مرحلة التمكين" وأمين رحلتها المباركة.. مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن.. خليفة بن زايد، أخي وعضيدي ومعلمي، رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه".