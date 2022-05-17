"أداء" يرصد تقدم المملكة في قطاعَي الاتصالات ومجتمع المعلومات

وشهدت المملكة تقدمًا وصل لتسع مراتب في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية من بين 193 دولة، محتلة المرتبة 43 عالميًّا؛ مما أسهم في رفع تصنيف المملكة من الدول ذات الدرجة العالية إلى ذات الدرجة العالية جدًّا، واشتمل هذا المؤشر على عدد من المؤشرات الفرعية التي شهدت تقدمًا كبيرًا؛ حيث تقدمت المملكة في مؤشر رأس المال البشري بـ15 مرتبة حاصلة على المرتبة 35 دوليًّا بين 193 دولة لعام 2020.