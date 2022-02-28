"أداء" يطلق برامجه التدريبية الإلكترونية.. بالتعاون مع معهد الإدارة العامة

أطلق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة عبر منصة "إثرائي"، عددًا من برامج التدريب الإلكترونية التي تستهدف الأجهزة العامة.

يأتي ذلك استمرارًا لدعم تمكين الأجهزة الحكومية ونشر ثقافة قياس وإدارة الأداء في الأجهزة العامة، ويقدم المركز برنامجه الأول بعنوان "إدارة الاستراتيجية"، والبرنامج الثاني "الأساسيات في مؤشرات الأداء".

ويهدف برنامج إدارة الاستراتيجية التدريبي، إلى إكساب المتدرب المَعارف والمهارات اللازمة للقيام بعملية إدارة الاستراتيجية، والتعرف على أنشطة الحوكمة الأساسية فيها، إلى جانب فهم نطاق أنشطتها وتعلم الأدوار والمسؤوليات المختلفة، إضافة إلى تطوير الخريطة الاستراتيجية، وبطاقة قياس الأداء المتوازن.

ويأتي تنفيذ مركز "أداء" لتلك البرامج؛ لنشر المعرفة بإدارة وقياس الأداء وإثراء الخبرات في المجالات التدريبية المستهدفة، بالإضافة إلى رفع كفاءة رأس المال البشري من خلال تمكين المتدربين من تطوير مهاراتهم، وزيادة معارفهم عبر بيئة إلكترونية تفاعلية بكل يسر وسهولة.

وتتمثل محاور البرنامج في صياغة الرسالة والرؤية والقيم، وشرح أدوات التحليل الاستراتيجي، وتحديد أجندة التغيير، واستخراج المحاور والأهداف الاستراتيجية اللازمة لتحقيق رؤية ورسالة المنظمة.

يُذكر أن البرنامج التدريبي "إدارة التغيير" هو أول برنامج تدريب إلكتروني يطلقه مركز "أداء" عبر منصة "إثرائي"، كما بلغ عدد المسجلين فيه 177.000 متدرب منذ إطلاقه وحتى نهاية 2021، ووصل عدد المجتازين إلى 115.000.